Эстония передаст Украине снайперское оружие и спецснаряжение

Общая стоимость военной помощи составляет 494 300 евро.

Эстонское правительство приняло предложение министра обороны Ханно Певкура направить в Украину очередной пакет военной помощи. В него входит снайперское оружие и снаряжение для спецподразделений.

Об этом сообщает эстонское издание ERR.

Военная помощь от Эстонии

"В среду, 15 марта, вместе с нашими союзниками мы обсуждали текущее состояние помощи Украине в формате "Рамштайн", и понятно, что дополнительное время при поддержке Украины взять неоткуда. Наша большая инициатива направлена на совместную закупку Европейским союзом одного миллиона артиллерийских снарядов", — сказал министр обороны Ханно Певкур.

Он также добавил, что нужно также продолжать посылать более мелкие и целенаправленные пакеты помощи.

По его словам, из этого следует принятое в четверг решение направить очередной пакет помощи в дополнение к предыдущему, специально для оснащения спецподразделений и снайперов.

Входящий в пакет военной помощи

Новейший пакет помощи Эстонии включает полуавтоматические винтовки, снайперские винтовки, оптические прицелы, бинокли, боеприпасы, индивидуальное и специальное снаряжение, патрульные катера и тепловизоры. Также передадут медицинское оборудование. Общая стоимость военной помощи составляет 494 300 евро.

Пожертвование оборудования не влияет на возможности сил обороны.

Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти 400 млн евро или более 1% ВВП.

Напомним, недавно Эстония предложила использовать замороженные российские активы на нужды Украины. Таким образом, рф можно подтолкнуть к переговорам.