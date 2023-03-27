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Евакуаційний потяг виконав сотий рейс: як рятують поранених українців із прифронтових міст

27 березня 2023 21:45
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Михайло Радуцький в евакуаційному потягу
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Через війну в Україні облаштували евакуаційний потяг. У понеділок, 27 березня, потяг, який збирає поранених українців із прифронтових населених пунктів, відправився у свій сотий рейс.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький.

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Створення евакуаційного потяга

Як розповів Радуцький, рік тому, на самому початку війни, представники благодійної організації "Лікарі без кордонів" звернулись до МОЗ та "Укрзалізниці" із пропозицією переобладнати потяг на своєрідну лікарню на колесах.

"Ідея, яка спершу здавалася фантастикою, була реалізована максимально швидко — буквально за два тижні потяг виїхав у перший рейс до Сєвєродонецька", — зазначив він.

Евакуаційний потяг

Евакуаційний потяг

Як облаштований потяг

Ззовні потяг виглядає як звичайний пасажирський потяг, однак всередині — це лікарня із медичними працівниками та всім необхідним обладнанням.

Потяг складається із восьми вагонів, в яких є відділення інтенсивної терапії, зокрема п'ять реанімаційних ліжок, кисневий вагон, автономна електростанція, вагон для перевезення 18 пацієнтів, спальний вагон для персоналу. А також оснащений медичним обладнанням — дефібриляторами, апаратами ШВЛ, інфузійної помпою, апаратами ЕКГ и УЗД, аналізатором i-STAT. 

Евакуаційни потяг

Де курсував потяг-рятівник

Зазначається, що евакуаційний потяг майже за рік курсування між прифронтовими містами та медичними закладами західної частини країни доставляв наших громадян із Сєвєродонецька, Лисичанська, Краматорська, Дніпра, Запоріжжя, Одеси, Покровська, Херсона до безпечніших регіонів.

Загалом потягом вдалося евакуювати понад 3 тис. поранених українців. Це тисячі життів українців, врятованих командою медиків — і українських, і волонтерів з усього світу від "Лікарів без кордонів".       

Нагадаємо, нещодавно поліція показала, як вивозила жінок і дітей із прифронтової Авдіївки

Із міста, яке постійно перебуває під ударами російських окупаційних підрозділів, евакуаційна група "Білий Янгол" вивезла жінку з 12-річним сином.

Родина мешкала у старій частині Авдіївки, яку російські загарбники постійно обстрілюють. Жінка з сином, виїжджаючи, забрали з собою морську свинку та папуг.

Фото: Михайло Радуцький/ Telegram

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