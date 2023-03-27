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Эвакуационный поезд выполнил сотый рейс: как спасают раненых украинцев из прифронтовых городов

27 марта 2023 21:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Михаил Радуцкий в эвакуационном влечении
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из-за войны в Украине обустроили эвакуационный поезд. В понедельник, 27 марта, поезд, собирающий раненых украинцев из прифронтовых населенных пунктов, отправился в свой сотый рейс.

Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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Создание эвакуационного поезда

Как рассказал Радуцкий, год назад, в самом начале войны, представители благотворительной организации "Врачи без границ" обратились в Минздрав и "Укрзализныцю" с предложением переоборудовать поезд на своеобразную больницу на колесах.

"Идея, которая сначала казалась фантастикой, была реализована максимально быстро — буквально через две недели поезд выехал в первый рейс в Северодонецк", — отметил он.

Эвакуационное влечение

Эвакуационное влечение

Как устроен поезд

Снаружи поезд выглядит как обычный пассажирский поезд, однако внутри это больница с медицинскими работниками и всем необходимым оборудованием.

Поезд состоит из восьми вагонов, в которых есть отделения интенсивной терапии, в том числе пять реанимационных кроватей, кислородный вагон, автономная электростанция, вагон для перевозки 18 пациентов, спальный вагон для персонала. А также оснащен медицинским оборудованием — дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ, инфузионной помпой, аппаратами ЭКГ и УЗИ, анализатором i-STAT.

Эвакуационное влечение

Где курсировал поезд-спаситель

Отмечается, что эвакуационный поезд почти за год курсирования между прифронтовыми городами и медицинскими учреждениями западной части страны доставлял наших граждан из Северодонецка, Лисичанская, Краматорска, Днепра, Запорожья, Одессы, Покровска, Херсона в более безопасные регионы.

Всего поездом удалось эвакуировать более 3 тыс. раненых украинцев. Это тысячи жизней украинцев, спасенных командой медиков — и украинских, и волонтеров со всего мира от "Врачей без границ".

Напомним, недавно полиция показала, как вывозила женщин и детей из прифронтовой Авдеевки.

Из города, постоянно находящегося под ударами российских оккупационных подразделений, эвакуационная группа "Белый Ангел" вывезла женщину с 12-летним сыном.

Семья жила в старой части Авдеевки, которую российские захватчики постоянно обстреливают. Женщина с сыном, уезжая, забрали с собой морскую свинку и попугаев.

Фото: Михаил Радуцкий/ Telegram

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