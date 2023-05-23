Коли в Україні з'являться винищувачі F-16 - всі деталі

Американський винищувач F-16. Фото: REUTERS/Lukasz Glowala

Жозеп Боррель, голова європейської дипломатії, сказав, що навчання українських льотчиків на F-16 вже почалося, чим лише підтвердив висловлене різними експертами раніше. Західні союзники ще з часів створення "танкової коаліції" обрали таку тактику — оголошувати в майбутньому часі ("поставимо", "створимо", "навчимо") те, що вже сталося.

Чим хороший цей літак

F-16 — один із наймасовіших у "четвертому" поколінні. Його останні модифікації (також block 70) відповідають поколінню 4+++. Їх вироблено близько 4500 і вони є на озброєнні великої кількості країн. Найбільший парк мають США та Ізраїль.

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Машина в строю вже півстоліття, накопичений величезний досвід її експлуатації та майже виключені різноманітні технічні проблеми та недоліки.

Це вже давно не "легкий винищувач", створений колись для повітряних боїв. Це багатоцільовий літак, який несе всю номенклатуру натівського авіаційного озброєння (крім тієї, що призначена для важких бомбардувальників) і здатний вражати практично будь-які цілі — наземні, надводні, повітряні та навіть підземні!

Винищувач F-16. Фото: Flickr

Треба розуміти, що літак — це не річ у собі: фюзеляж, крила та двигун. Це літаюча збройова платформа, яка потребує складної логістики та потужного інформаційно-технічного супроводу. Важко уявити, що дбайливі європейці та американці нададуть "голі" літаки, щоб ЗСУ самі вели розвідку або підвішували до них старі радянські бомби, що вільно падають.

Ні, літаки підуть у комплекті зі зброєю, розвідданими та інтеграцією до інформаційно-управляючих систем української армії. На заході це вміють робити дуже добре — у 90-х пристойна частина радянської зброї, що залишилася у Східній Європі після розпаду СРСР (за допомогою Ізраїлю), була інтегрована в натівські системи.

Які у нього недоліки

Дуже вимогливий до аеродромної інфраструктури, технічного обслуговування та стану злітно-посадкових смуг.

Утім, це проблеми, що цілком вирішуються, Україна має розвинену аеродромну мережу ще з часів СРСР і підготувати одну-дві-три бази для розміщення на них цих машин, за допомогою західних союзників, цілком під силу. Більше того, ці літаки, теоретично, можна базувати в Польщі, як мінімум, доти, доки українські льотчики не будуть готові.

Скільки готові передати

Американці поки що кажуть, що не передадуть свої літаки, але не перешкоджатимуть європейцям у цьому процесі. На сьогоднішній день у Європі близько 120 F-16, які можна передати. Лише Нідерланди, які переводять свої ВПС на F-35 можуть віддати 24 машини.

Утім, Білий дім ще може змінити своє рішення "не передавати" або вже змінив, але поки що не хоче його публічно озвучувати.

Скільки навчати льотчиків

Спочатку називали термін 14 місяців. Після перших перевірок на тренажерах з'ясувалося, що його можна скоротити до чотирьох місяців. Але це не відповідає дійсності. Навчання пройде набагато швидше. І ось чому.

По-перше, деякі українські пілоти знайомі із західними літаками та літали на них. У рамках різних обмінів та взаємодій, а також у рамках підготовки до миротворчих місій.

Винищувач F-16. Фото: US Air Force/Flickr

По-друге, у країнах є добре налагоджена система приватного навчання бойових пілотів. Є, наприклад, американо-канадська фірма Topaces, яка займається подібною підготовкою. Нещодавно, до речі, вона викупила в Ізраїлю кілька десятків F-16, виведених зі складу ВПС у зв'язку з отриманням нових F-35. І хто знає, чи не вели українці в такий спосіб підготовку своїх льотчиків.

Ну, і по-третє. А скільки, власне, пілотів у Повітряних силах України? За словами Романа Світана, військового експерта та колишнього льотчика-інструктора — потрійний комплект. Тобто по три на кожну машину. Значить, половину можна сміливо знімати із завдань та відправляти на навчання.

Підготовлений бойовий пілот не потребує тактичної підготовки, його потрібно просто перевчити технічно пілотувати іншу модель літака. Для цього не потрібно кілька місяців.

У будь-якому випадку, зрозуміло, що питання з літаками вже вирішене. Навчання льотчиків уже триває. Освоєння пройде швидко. Поява F-16 над лінією фронту (або поблизу) очікується вже наприкінці літа/початку осені.

Навіть 30-40 таких машин зможуть дуже сильно вплинути на перебіг війни: зробити майже безглуздими ракетні обстріли (найкраща ППО — це авіація) і повністю звести нанівець перевагу росіян у повітрі.