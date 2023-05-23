Коли в Україні з'являться винищувачі F-16 - усі деталі

Американский истребитель F-16. Фото: REUTERS/Lukasz Glowala

Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии сказал, что обучение украинских летчиков на F-16 уже началось, чем лишь подтвердил высказанное разными экспертами ранее. Западные союзники еще со времен создания "танковой коалиции" избрали такую тактику — объявлять в будущем времени ("поставим", "создадим", "научим") то, что уже произошло.

Чем хорош этот самолет

F-16 — один из самых массовых в "четвертом" поколении. Его последние модификации (тот же block 70) соответствует поколению 4+++. Их произведено около 4500 и они имеются на вооружении большого количества стран. Самым крупным парком обладают США и Израиль.

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Машина в строю уже полвека, накоплен огромный опыт ее эксплуатации и почти исключены разного рода технические проблемы и недостатки.

Это уже давно не "легкий истребитель", некогда созданный для воздушных боев. Это многоцелевой самолет, несущий всю номенклатуру натовского авиационного вооружения (кроме той, что предназначена для тяжелых бомбардировщиков) и способный поражать практически любые цели — наземные, надводные, воздушные и даже подземные!

Истребитель F-16. Фото: Flickr

Надо понимать, что самолет — это не вещь в себе: фюзеляж, крылья и двигатель. Это летающая оружейная платформа, которая требует сложной логистики и мощного информационно-технического сопровождения. Трудно представить, что рачительные европейцы и американцы предоставят "голые" самолеты, чтобы ВСУ сами вели разведку или подвешивали к ним старые советские свободнопадающие бомбы.

Нет, самолеты пойдут в комплекте с оружием, разведданными и интеграцией в информационно-управляющие системы украинской армии. На западе это умеют делать очень хорошо — в 90-х приличная часть советского оружия, оставшегося в Восточной Европе после распада СССР (при помощи Израиля) была интегрирована в натовские системы.

Какие у него недостатки

Очень требователен к аэродромной инфраструктуре, техническому обслуживанию и состоянию взлетно-посадочных полос.

Впрочем, это вполне решаемые проблемы, Украина обладает развитой аэродромной сетью еще со времен СССР и подготовить одну-две-три базы для размещения на них этих машин, при помощи западных союзников, вполне по силам. Более того, эти самолеты, теоретически, можно базировать в Польше, как минимум до того момента, пока украинские летчики не будут готовы.

Сколько готовы передать

Американцы пока говорят, что не передадут свои самолеты, но не будут препятствовать европейцам в этом процессе. На сегодняшний день в Европе порядка 120 F-16, которые можно передать. Только Нидерланды, которые переводят свои ВВС на F-35, могут отдать 24 машины.

Впрочем, Белый дом еще может изменить свое решение "не передавать" или уже изменил, но пока не хочет его публично озвучивать.

Сколько учить летчиков

Первоначально называли срок 14 месяцев. После первых проверок на тренажерах выяснилось, что его можно сократить до четырех месяцев. Но и это не соответствует действительности. Обучение пройдет гораздо быстрее. И вот почему.

Во-первых, некоторые украинские пилоты знакомы с западными самолетами и летали на них. В рамках различных обменов и взаимодействий, а также в рамках подготовки к миротворческим миссиям.

Истребитель F-16. Фото: US Air Force/Flickr

Во-вторых, на Западе есть отлично налаженная система частного обучения боевых пилотов. Есть, например, американо-канадская фирма Topaces, которая занимается подобной пдоготовкой. Недавно, кстати, она выкупила у Израиля несколько десятков F-16, выведенных из состава ВВС, в связи с получением новейших F-35. И кто знает, не вели ли украинцы таким образом подготовку своих летчиков.

Ну, и в-третьих. А сколько, собственно пилотов в Воздушных силах Украины? По словам Романа Свитана, военного эксперта и бывшего летчика-инструктора — тройной комплект. То есть, по три на каждую машину. Значит, половину можно смело снимать с заданий и отправлять на обучение.

Подготовленный боевой пилот не нуждается в тактической подготовке, его нужно просто переучить технически пилотировать другую модель самолета. Для этого не надо несколько месяцев.

В любом случае, понятно то, что вопрос с самолетами уже решен. Обучение летчиков уже идет. Освоение пройдет быстро. Появление F-16 над линией фронта (или вблизи) можно ожидать уже в конце лета/начале осени.

Даже 30-40 таких машин смогут очень сильно повлиять на ход войны: сделать почти бессмысленными ракетные обстрелы (лучшая ПВО — это авиация) и полностью свести на нет преимущество россиян в воздухе.