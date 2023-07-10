"Фабрики немовлят" і не тільки: як Twitter сприяє поширенню фейків про Україну

Власник соцмережі Twitter Ілон Маск. Фото: google.com

У Twitter деякі акаунти з "блакитною галочкою" поширюють фейкову інформацію про війну Росії проти України. Так, одне "перевірене джерело" зазначило, що це нібито Україна 27 червня атакувала Краматорськ.

Про це повідомляє BBC.

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Зазначається, що окремі акаунти з платною підпискою Twitter, яка дає більше можливостей у соцмережі, ділилися публікацією про те, що поліцію у Франції обстріляли зі зброї, яку США передали Україні. Цей прояв дезінформації переглянули мільйон користувачів.

За джерелами видання, інформація не підтвердилася, а фото гвинтівок, із яких нібито стріляли у французьких поліцейських, знайшли в російському військовому блозі 2012 року. Там був оприлюднений допис про московські змагання зі стрільби.

Також ще кілька таких акаунтів у Twitter розповсюджували інформацію про виявлені Росією "фабрики немовлят" в Україні, де нібито вирощують дітей для секс-борделів, чи для продажу на органи.

Фейки про обстріли Краматорська 27 червня

Після російської атаки на Краматорськ 27 червня, в одному з акаунтів Twitter з'явився допис, де стверджувалося, що Україна помилково завдала удару. Зазначалося, що ракета Storm Shadow "раптово змінила траєкторію й знищила казарми українських військових, де перебували іноземні солдати та найманці".

Крім того, поширювали також фейкову інформацію про Президента України Володимира Зеленського. Так, розповідали, що він скасував вибори.

Ексведучий Fox News Такер Карлсон, який нещодавно критикував допомогу США Україні, заявив, що Зеленський "покінчив із демократією". Однак користувачі Twitter як доказ навели цитату українського лідера в інтерв’ю BBC.

Якщо ми виграємо [війну], то вони будуть. Це означає, що не буде воєнного стану, не буде війни. Вибори мають бути в мирний час, коли не буде війни, відповідно до закону", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що один із користувачів Twitter вирішив провести "розслідування", оскільки помітив, що мережа блокує акаунти українських користувачів. Причину не довелося довго шукати.