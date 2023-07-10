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"Фабрики младенцев" и не только: как Twitter способствует распространению фейков об Украине

10 июля 2023 03:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Фабрики младенцев" и не только: как Twitter способствует распространению фейков об Украине
Владелец соцсети Twitter Илон Маск. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Twitter некоторые аккаунты с "голубой галочкой" распространяют фейковую информацию о войне России против Украины. Так, один "проверенный источник" отметил, что это якобы Украина 27 июня атаковала Краматорск.

Об этом сообщает BBC.

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Отмечается, что отдельные аккаунты с платной подпиской Twitter, которая дает больше возможностей в соцсети, делились публикацией о том, что полиция во Франции была обстреляна из оружия, которое США передали Украине. Это проявление дезинформации было пересмотрено миллионом пользователей.

По источникам издания, информация не подтвердилась, а фото винтовок, из которых якобы стреляли во французских полицейских, обнаружили в российском военном блоге 2012 года. Там было обнародовано сообщение о московских соревнованиях по стрельбе.

Также еще несколько таких аккаунтов в Twitter распространяли информацию об обнаруженных Россией "фабриках младенцев" в Украине, где якобы выращивают детей для секс-борделей или для продажи на органы.

Фейки об обстрелах Краматорска 27 июня

После российской атаки на Краматорск 27 июня, в одном из аккаунтов Twitter появилось сообщение, где утверждалось, что Украина ошибочно нанесла удар. Отмечалось, что ракета Storm Shadow "внезапно сменила траекторию и уничтожила казармы украинских военных, где находились иностранные солдаты и наемники".

Кроме того, распространяли также фейковую информацию о Президенте Украины Владимире Зеленском. Так, рассказывали, что он отменил выборы.

Экс-ведущий Fox News, недавно критиковавший помощь США Украине, Такер Карлсон заявил, что Зеленский "покончил с демократией". Однако пользователи Twitter в доказательство привели цитату украинского лидера в интервью BBC.

"Если мы выиграем [войну], то они будут. Это значит, что не будет военного положения, не будет войны. Выборы должны быть в мирное время, когда не будет войны, согласно закону", — отметил Зеленский.

Напомним, что один из пользователей Twitter решил провести "расследование", поскольку заметил, что сеть блокирует аккаунты украинских пользователей. Причину не пришлось искать долго.

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