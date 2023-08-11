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Федоров розповів, як окупанти викрадають українське зерно

11 серпня 2023 14:31
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Валерія Пержун
редактор
Федоров розповів, як окупанти викрадають українське зерно
Окупант у пшеничному полі. Ілюстративне фото: EPA
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Росіяни продовжують цинічно красти українське зерно. Так, у Запорізькій області загарбники блокують основні траси, щоб контролювати кількість вивезеного.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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Як відомо, росіяни активно обкрадають мирних жителів на тимчасово окупованих територіях. Так, ще у червні загарбники похвалились урожаєм озимої пшениці, вкраденої у місцевих фермерів.

"Окупанти посилюють контроль за вивезенням українського зерна. Спочатку ввели перепустки, без яких машину зі збіжжям не випустять навіть з поля", — повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. 

За його словами, загарбники нібито для "запобігання нелегальному вивезенню" перекривають основні траси.

"Тепер влаштовують додаткові контрольно-пропускні пункти на основних трасах ТОТ Запорізької області, щоб запобігти нелегальному вивезенню контролювати кількість вкраденого у українських аграріїв зерна", — розповів Федоров.

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Скриншот повідомлення Івана Федорова

Нагадаємо, на Харківщині викрили фермерку, яка допомагала вивозити зерно до РФ.

Також Ердоган заявив, що для відновлення "зернової угоди" Захід має виконати свої обіцянки.

Водночас Буданов повідомив, що Україна вживає заходів, аби відновити обсяги експорту зерна.

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