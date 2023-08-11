Федоров рассказал, как оккупанты похищают украинское зерно
Россияне продолжают цинично воровать украинское зерно. Так, в Запорожской области захватчики блокируют основные трассы для контроля количества вывезенного.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Как оккупанты контролируют урожай в Запорожской области
Как известно, россияне активно обворовывают мирных жителей на временно оккупированных территориях. Так, еще в июне захватчики похвастались урожаем озимой пшеницы, украденной у местных фермеров.
"Оккупанты усиливают контроль за вывозом украинского зерна. Сначала ввели пропуски, без которых машину с зерном не выпустят даже с поля", — сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, захватчики якобы для "предотвращения нелегального вывоза" перекрывают основные трассы.
"Теперь устраивают дополнительные контрольно-пропускные пункты на основных трассах ТОТ Запорожской области, чтобы предотвратить нелегальный вывоз контролировать количество украденного у украинских аграриев зерна", — рассказал Федоров.
Напомним, в Харьковской области разоблачили фермерку, которая помогала вывозить зерно в РФ.
Также Эрдоган заявил, что для возобновления "зернового соглашения" Запад должен выполнить свои обещания.
В то же время Буданов сообщил, что Украина принимает меры для возобновления объемов экспорта зерна.