Федоров рассказал, как оккупанты похищают украинское зерно

Оккупант в пшеничном поле. Иллюстративное фото: EPA

Россияне продолжают цинично воровать украинское зерно. Так, в Запорожской области захватчики блокируют основные трассы для контроля количества вывезенного.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Как известно, россияне активно обворовывают мирных жителей на временно оккупированных территориях. Так, еще в июне захватчики похвастались урожаем озимой пшеницы, украденной у местных фермеров.

"Оккупанты усиливают контроль за вывозом украинского зерна. Сначала ввели пропуски, без которых машину с зерном не выпустят даже с поля", — сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, захватчики якобы для "предотвращения нелегального вывоза" перекрывают основные трассы.

"Теперь устраивают дополнительные контрольно-пропускные пункты на основных трассах ТОТ Запорожской области, чтобы предотвратить нелегальный вывоз контролировать количество украденного у украинских аграриев зерна", — рассказал Федоров.

Скриншот сообщения Ивана Федорова

Напомним, в Харьковской области разоблачили фермерку, которая помогала вывозить зерно в РФ.

Также Эрдоган заявил, что для возобновления "зернового соглашения" Запад должен выполнить свои обещания.

В то же время Буданов сообщил, что Украина принимает меры для возобновления объемов экспорта зерна.