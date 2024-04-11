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Федоров заявив про вибухи в Запорізькій області

11 квітня 2024 05:23
оновлено: 05:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Федоров заявив про вибухи в Запорізькій області
Дим здіймається після в вибуху вночі. Ілюстративне фото: twitter.com/brewerov
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Запорізькій області зараз 11 квітня було чути близько 05:19 під час масштабної повітряної тривоги. В області оголошено загрозу ракет та ударних безпілотників.

Про це повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

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Вибухи в Запорізькій області зараз 11 квітня

"У Запорізькій області чути вибухи!" — розповів Федоров.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника голови Запорізької ОВА Івана Федорова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника голови Запорізької ОВА Івана Федорова

Перед цим очільник місцевої адміністрації попереджав мешканців про ракетну небезпеку в області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника голови Запорізької ОВА Івана Федорова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника голови Запорізької ОВА Івана Федорова

Тим часом продовжується масштабна повітряна тривога в Україні. 

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 11 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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