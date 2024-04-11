Федоров заявив про вибухи в Запорізькій області

Дим здіймається після в вибуху вночі. Ілюстративне фото: twitter.com/brewerov

Вибухи в Запорізькій області зараз 11 квітня було чути близько 05:19 під час масштабної повітряної тривоги. В області оголошено загрозу ракет та ударних безпілотників.

Про це повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

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Вибухи в Запорізькій області зараз 11 квітня

"У Запорізькій області чути вибухи!" — розповів Федоров.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника голови Запорізької ОВА Івана Федорова

Перед цим очільник місцевої адміністрації попереджав мешканців про ракетну небезпеку в області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника голови Запорізької ОВА Івана Федорова

Тим часом продовжується масштабна повітряна тривога в Україні.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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