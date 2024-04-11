Федоров заявив про вибухи в Запорізькій області
11 квітня 2024 05:23
оновлено: 05:31
Дим здіймається після в вибуху вночі. Ілюстративне фото: twitter.com/brewerov
Вибухи в Запорізькій області зараз 11 квітня було чути близько 05:19 під час масштабної повітряної тривоги. В області оголошено загрозу ракет та ударних безпілотників.
Про це повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
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Вибухи в Запорізькій області зараз 11 квітня
"У Запорізькій області чути вибухи!" — розповів Федоров.
Перед цим очільник місцевої адміністрації попереджав мешканців про ракетну небезпеку в області.
Тим часом продовжується масштабна повітряна тривога в Україні.
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