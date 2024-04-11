Федоров заявил о взрывах в Запорожской области

Дым поднимается после взрыва ночью. Иллюстративное фото: twitter.com/brewerov

Взрывы в Запорожской области сейчас 11 апреля были слышны около 05:19 во время масштабной воздушной тревоги. В области объявлена угроза ракет и ударных беспилотников.

Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

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"В Запорожской области слышны взрывы!" – рассказал Федоров.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Запорожской ОВА Ивана Федорова

Перед этим глава местной администрации предупреждал жителей о ракетной опасности в области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Запорожской ОВА Ивана Федорова

Тем временем, продолжается масштабная воздушная тревога в Украине.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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