Федоров заявил о взрывах в Запорожской области
11 апреля 2024 05:23
обновлено: 05:31
Дым поднимается после взрыва ночью. Иллюстративное фото: twitter.com/brewerov
Взрывы в Запорожской области сейчас 11 апреля были слышны около 05:19 во время масштабной воздушной тревоги. В области объявлена угроза ракет и ударных беспилотников.
Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
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"В Запорожской области слышны взрывы!" – рассказал Федоров.
Перед этим глава местной администрации предупреждал жителей о ракетной опасности в области.
Тем временем, продолжается масштабная воздушная тревога в Украине.
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