Російський фільм "Росіяни на війні" можуть показати на кінофестивалі у Цюриху

Голова МЗС Андрій Сибіга. Фото: РБК-Україна

Швейцарський кінофестиваль Zurich Film Festival планує включити до своєї програми російський фільм "Росіяни на війні". В Україні закликали не надавати росіянам культурну платформу для виправдання воєнних злочинів.

Про це повідомила пресслужба МЗС України в X.

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Показ фільму "Росіяни на війні"

"Ми обурені тим, що Zurich Film Festival розглядає можливість показу фільму "Росіяни на війні", — йдеться у повідомленні.

В українському зовнішньополітичному відомстві рішуче засуджують будь-які спроби надати Росії культурну сцену для відбілювання її воєнних злочинів в той час, як російські війська продовжують чинити звірства проти українців.

Скриншот допису МЗС

Зазначимо, що раніше кінофестиваль у Торонто також планував показ цього фільму, але через протести його скасували.