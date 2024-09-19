Російський фільм "Росіяни на війні" можуть показати на кінофестивалі у Цюриху

Фільм "Росіяни на війні" покажуть на кінофестивалі у Цюриху — в МЗС відреагували
Швейцарський кінофестиваль Zurich Film Festival планує включити до своєї програми російський фільм "Росіяни на війні". В Україні закликали не надавати росіянам культурну платформу для виправдання воєнних злочинів.
Про це повідомила пресслужба МЗС України в X.
Показ фільму "Росіяни на війні"
"Ми обурені тим, що Zurich Film Festival розглядає можливість показу фільму "Росіяни на війні", — йдеться у повідомленні.
В українському зовнішньополітичному відомстві рішуче засуджують будь-які спроби надати Росії культурну сцену для відбілювання її воєнних злочинів в той час, як російські війська продовжують чинити звірства проти українців.
Зазначимо, що раніше кінофестиваль у Торонто також планував показ цього фільму, але через протести його скасували.
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