Российский фильм "Россияне на войне" могут показать на кинофестивале в Цюрихе

Фильм "Россияне на войне" покажут на кинофестивале в Цюрихе — в МИД отреагировали
Швейцарский кинофестиваль Zurich Film Festival планирует включить в свою программу российский фильм "Россияне на войне". В Украине призвали не предоставлять россиянам культурную платформу для оправдания военных преступлений.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в X.
Показ фильма "Россияне на войне"
"Мы возмущены тем, что Zurich Film Festival рассматривает возможность показа фильма "Россияне на войне", — говорится в сообщении.
В украинском внешнеполитическом ведомстве решительно осуждают любые попытки предоставить России культурную сцену для отбеливания ее военных преступлений, в то время как российские войска продолжают совершать зверства против украинцев.
Отметим, что ранее кинофестиваль в Торонто также планировал показ этого фильма, но из-за протестов его отменили.
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