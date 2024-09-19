Российский фильм "Россияне на войне" могут показать на кинофестивале в Цюрихе

Глава МИД Андрей Сибига. Фото: РБК-Украина

Швейцарский кинофестиваль Zurich Film Festival планирует включить в свою программу российский фильм "Россияне на войне". В Украине призвали не предоставлять россиянам культурную платформу для оправдания военных преступлений.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в X.

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Показ фильма "Россияне на войне"

"Мы возмущены тем, что Zurich Film Festival рассматривает возможность показа фильма "Россияне на войне", — говорится в сообщении.

В украинском внешнеполитическом ведомстве решительно осуждают любые попытки предоставить России культурную сцену для отбеливания ее военных преступлений, в то время как российские войска продолжают совершать зверства против украинцев.

Скриншот поста МИД

Отметим, что ранее кинофестиваль в Торонто также планировал показ этого фильма, но из-за протестов его отменили.