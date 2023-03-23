Фінляндія ухвалила новий пакет військової допомоги Україні: що у списку

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен

Фінляндія схвалила 14 пакет військової допомоги Україні. Він передбачає передачу трьох танків для розмінування Leopard 2R, а також навчання щодо їх використання.

Про це інформує Міноборони Фінляндії.

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Зазначається, що до нового 14 пакета військової допомоги входять три танки для розмінування Leopard 2R, а також передбачено навчання щодо їх використання. Крім того, Гельсінкі передають важке озброєння та боєприпаси, однак не уточнюють, яке саме та скільки.

"З оперативних міркувань і для гарантування безпечної доставки допомоги, додаткова інформація про конкретний зміст, спосіб чи графік допомоги надаватися не буде", — йдеться у повідомленні відомства.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення росії Фінляндія передала військової допомоги на 910 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент Фінляндії Саулі Нійністе підписав закони про членство країни у НАТО. Зазначимо, що членство в НАТО все ще очікує на ратифікацію Угорщиною та Туреччиною, але процес схвалення для Фінляндії вже завершено.