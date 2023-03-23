Финляндия приняла новый пакет военной помощи Украине: что в списке
Финляндия одобрила 14 пакет военной помощи Украине. Он предусматривает передачу трех танков для разминирования Leopard 2R, а также обучение их использованию.
Об этом информирует Минобороны Финляндии.
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Отмечается, что в новый 14 пакет военной помощи входят три танка для разминирования Leopard 2R, а также предусмотрено обучение по их использованию. Кроме того, Хельсинки передают тяжелые вооружения и боеприпасы, однако не уточняют, какое именно и сколько.
"По оперативным соображениям и для обеспечения безопасной доставки помощи, дополнительная информация о конкретном содержании, способе или графике помощи предоставляться не будет", — говорится в сообщении ведомства.
Всего с начала полномасштабного вторжения россии Финляндия передала военной помощи на 910 миллионов евро.
Напомним, ранее мы писали, что президент Финляндии Саули Нийнисте подписал законы о членстве страны в НАТО. Отметим, что членство в НАТО все еще ожидает ратификацию Венгрией и Турцией, но процесс одобрения для Финляндии уже завершен.