Фортепіано Джамали продали за 400 тис. грн – на що підуть гроші

Джамала

Фортепіано співачки Джамали продали на аукціоні , щоб забезпечити бригаду ЗСУ із Криму. Інструмент відомої співачки пішов із молотка за 400 тис. гривень.

Про це повідомляє Фонд допомоги армії "Повертайся живим".

Фортепіано Джамали

"Джамала приєдналася до спільного проєкту "Повернися живим", представництва Президента України в АР Крим та "Української правди". Його мета — зібрати 10 млн гривень для передових авіаційних навідників 10-ї морської авіаційної бригади ім. Ігоря Бездая", — йдеться у повідомленні. .

Отримані кошти витратять на оснащення українських захисників спеціалізованим транспортом, засобами зв'язку, дронами, Starlink, комплектами авіаційної гарнітури та перехідників до них. Все це обладнання допоможе воїнам бригади ефективно працювати на передовій, надаючи наземним військам підтримку з повітря.

Нагадаємо, що під час повномасштабної війни у всьому світі щодня проходять благодійні заходи, на яких збираються кошти для підтримки нашої країни. Один із таких за участю українських акторів відбувся в одному зі столичних ресторанів.