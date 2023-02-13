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Фортепиано Джамалы продали за 400 тыс. грн: куда пойдут деньги

13 февраля 2023 22:26
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Фортепиано Джамалы продали за 400 тыс. грн - на что пойдут деньги
Джамала
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Фортепиано певицы Джамалы продали на аукционе, чтобы обеспечить бригаду ВСУ из Крыма. Инструмент известной певицы ушел с молотка за 400 тыс. гривен.

Об этом сообщает Фонд помощи армии “Возвращайся живым”.

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"Джамала присоединилась к совместному проекту "Вернись живым", Представительству Президента Украины в АР Крым и "Украинской правде". Его цель – собрать 10 миллионов гривен для передовых авиационных наводчиков 10-й морской авиационной бригады им. Игоря Бездая", — говорится в сообщении.

Полученные средства, потратят на оснащение украинских защитников специализированным транспортом, средствами связи, дронами, Starlink, комплектами авиационной гарнитуры и переходников к ним. Все это оборудование поможет воинам бригады эффективно работать на передовой, оказывая наземным войскам поддержку с воздуха.

Напомним, что во время полномасштабной войны по всему миру ежедневно проходят благотворительные мероприятия, на которых собираются средства для поддержки нашей страны. Один из таких с участием украинских актеров состоялся в одном из столичных ресторанов.

 

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