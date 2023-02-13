Фортепиано Джамалы продали за 400 тыс. грн - на что пойдут деньги

Фортепиано Джамалы продали за 400 тыс. грн: куда пойдут деньги
Фортепиано певицы Джамалы продали на аукционе, чтобы обеспечить бригаду ВСУ из Крыма. Инструмент известной певицы ушел с молотка за 400 тыс. гривен.
Об этом сообщает Фонд помощи армии “Возвращайся живым”.
-
День Святого Валентина 2023: чувствительные и романтические поздравления для влюбленных
-
Звезда сериала "Друзья" призналась, где бы провела медовый месяц с героем Мэттью Перри
-
День святого Валентина 2023: любовный гороскоп для всех знаков зодиака
-
Истребляют оккупантов и крошат танки в труху: подразделение TERRA показало боевые будни под Бахмутом
-
Тревожные звоночки: пять признаков того, что вам следует немедленно обратиться к психотерапевту
-
В Украине изменились цены на "стратегические" продукты
-
В Киеве завтра не будут отключать свет, но есть угроза для некоторых районов, — YASNO
-
Дейнега намекнул на возможную новою должность в Минобороны: кем может стать
-
В Берлине поймали пророссийского шпиона, который притворялся женщиной
-
Илон Маск может приобрести "Манчестер Юнайтед": миллиардер изучает рентабельность сделки
Фортепиано Джамалы
"Джамала присоединилась к совместному проекту "Вернись живым", Представительству Президента Украины в АР Крым и "Украинской правде". Его цель – собрать 10 миллионов гривен для передовых авиационных наводчиков 10-й морской авиационной бригады им. Игоря Бездая", — говорится в сообщении.
Полученные средства, потратят на оснащение украинских защитников специализированным транспортом, средствами связи, дронами, Starlink, комплектами авиационной гарнитуры и переходников к ним. Все это оборудование поможет воинам бригады эффективно работать на передовой, оказывая наземным войскам поддержку с воздуха.
Напомним, что во время полномасштабной войны по всему миру ежедневно проходят благотворительные мероприятия, на которых собираются средства для поддержки нашей страны. Один из таких с участием украинских актеров состоялся в одном из столичных ресторанов.