Поточна ситуація під Авдіївкою, деталі і прогнози

Військова техніка в районі Авдіївки. Фото: Reuters/Yevhen Titov

Битва за Авдіївку, яка нині є головною точкою на мапі театру воєнних дій, триває. У ситуацію втрутилися погодні умови, але найближчим часом російські окупаційні війська мають розпочати третю хвилю масованого наступу. Про поточну ситуацію і перспективи на Авдіївському напрямку — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Незначні успіхи окупантів

Російські війська продовжують наступати на позиції українських захисників в районі Авдіївки. Саме місто, за твердженнями волонтерів, які останнім часом бували у Авдіївці, уже зруйноване настільки, що його можна порівняти з Бахмутом. Тож фактично битва іде уже не за населений пункт, а за позиції Сил оборони України.

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В останні дні російські окупанти здійснили кілька спроб наступу на різних напрямках Авдіївської ділянки фронту. Це, зокрема, Степове та Новокалинове, де росіяни дещо просунулися на південний схід від Степового.

Крім того, окупаційні війська мають незначні успіхи на іншій ділянці фронту під Авдіївкою. Так, із неофіційних джерел відомо, що вони нібито просунулися на захід під Красногорівкою. Втім, це не є якісь серйозні успіхи, оскільки ресурсів у російських підрозділів зараз немає.

Чи буде третя хвиля масованого наступу

Отже, можна говорити про те, що і друга масована наступальна хвиля російських окупаційних військ зазнала невдачі. Згідно зі зведеннями Генерального штабу ЗСУ, рівень втрат російських окупантів під час цієї другої хвилі дещо менший, ніж був на початку авдіївської операції — що може означати відсутність резерву, який можна відразу кинути в бій.

Разом з тим, очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш 7 листопада зазначив, що російські війська не зупинилися — і тому варто очікувати на третю хвилю масованого наступу. Хоча і зараз росіяни продовжують штурм Авдіївки, особливо на північному фланзі. Але зараз ситуація для окупантів дещо погіршилася з незалежних від них причин.

Погода на боці України

Як зазначив Віталій Барабаш, третя хвиля масованого російського наступу на Авдіївку дещо відклалася через погодні умови. За останній тиждень цю частину Донецької області накрили дощі, а в умовах бездоріжжя наступати окупантам було проблемно.

Тож вони, імовірно, витратили час на підготовку третьої наступальної хвилі. За словами Барабаша, російські підрозділи в районі Авдіївки в останні дні підтягували техніку, яка перебувала в резерві, а також перекидали на цей напрямок нові підрозділи.

Усе це свідчить про те, що російські окупанти не залишили спроб взяти Авдіївку — і невдовзі розпочнуть чергову серію масованого наступу. Два попередніх завершилися для них без особливого успіху, перший до того ж приніс величезні, рекордні втрати в техніці та майже рекордні у живій силі.

Втім, командування окупаційного контингенту це не зупинило. Тому Силам оборони України на цьому напрямку варто готуватися до нових важких і затяжних боїв. Порівнюючи ж нинішню військову операцію із бахмутською, можна уже досить чітко сказати, що, як би не завершився наступ росіян на Авдіївку, навіть якщо вони захоплять частину території — це буде піррова перемога, оскільки втрати (перш за все, йдеться про танки, бронемашини та артилерійську техніку) уже є такими, які країні-агресору буде дуже важко компенсувати. Саме тому, як раніше в коментарі Новини.LIVE зазначав військовий експерт Дмитро Снєгирьов, після провальної першої хвилі росіяни частково перейшли до улюбленої тактики "м’ясних штурмів", аби компенсувати нестачу технічної складової.