Текущая ситуация под Авдеевкой, детали и прогнозы

Военная техника в Авдеевке. Фото: Reuters/Yevhen Titov

Битва за Авдеевку, ныне главную точку на карте театра военных действий, продолжается. В ситуацию вмешались погодные условия, но в ближайшее время российские оккупационные войска должны приступить к третьей волне массированного наступления. О текущей ситуации и перспективах на Авдеевском направлении — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Незначительные успехи оккупантов

Российские войска продолжают наступать на позиции украинских защитников в районе Авдеевки. Сам город, по утверждениям волонтеров, которые в последнее время бывали в Авдеевке, уже разрушен настолько, что его можно сравнить с Бахмутом. Так что фактически битва идет уже не за населенный пункт, а за позиции Сил обороны Украины.

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В последние дни российские оккупанты предприняли несколько попыток наступления на разных направлениях Авдеевского участка фронта. Это, в частности, Степное и Новокалиново, где россияне несколько продвинулись к юго-востоку от Степного.

Кроме того, оккупационные войска имеют незначительные успехи на другом участке фронта под Авдеевкой. Так, из неофициальных источников известно, что они якобы продвинулись на запад под Красногоровкой. Впрочем, это не есть какие-то серьезные успехи, поскольку ресурсов у российских подразделений сейчас нет.

Будет ли третья волна массированного наступления

Следовательно, можно говорить о том, что и вторая массированная наступательная волна российских оккупационных войск потерпела неудачу. Согласно сведениям Генерального штаба ВСУ, уровень потерь российских оккупантов во время этой второй волны несколько меньше, чем был в начале авдеевской операции — что может означать отсутствие резерва, который можно сразу бросить в бой.

Вместе с тем, глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш 7 ноября отметил, что российские войска не остановились — и поэтому стоит ожидать третью волну массированного наступления. Хотя и сейчас россияне продолжают штурм Авдеевки, особенно на северном фланге. Но сейчас ситуация для оккупантов несколько ухудшилась по независимым от них причинам.

Погода на стороне Украины

Как отметил Виталий Барабаш, третья волна массированного российского наступления на Авдеевку несколько отложилась из-за погодных условий. За последнюю неделю эту часть Донецкой области накрыли дожди, а в бездорожье наступать оккупантам было проблемно.

Они, вероятно, потратили время на подготовку третьей наступательной волны. По словам Барабаша, российские подразделения в районе Авдеевки в последние дни подтягивали находящуюся в резерве технику, а также перебрасывали на это направление новые подразделения.

Все это свидетельствует о том, что российские оккупанты не оставили попыток взять Авдеевку — и вскоре приступят к очередной серии массированного наступления. Два предыдущих завершились для них без особого успеха, первый принес огромные, рекордные потери в технике и почти рекордные в живой силе.

Впрочем, командование оккупационного контингента это не остановило. Поэтому Силам обороны Украины в этом направлении следует готовиться к новым тяжелым и затяжным боям. Сравнивая же нынешнюю военную операцию с бахмутской, можно уже достаточно четко сказать, что, как бы ни завершилось наступление россиян на Авдеевку, даже если они захватят часть территории — это будет пирровая победа, поскольку потери (прежде всего, речь идет о танках, бронемашинах и артиллерийской технике) уже такие, которые стране-агрессору будет очень трудно компенсировать. Именно поэтому, как ранее в комментарии Новини.LIVE отмечал военный эксперт Дмитрий Снегирев, после провальной первой волны россияне частично перешли к излюбленной тактике "мясных штурмов", чтобы компенсировать недостаток технической составляющей.