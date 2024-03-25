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Фортифікаційні споруди — Гайдай розповів, коли голови ОВА мають відзвітувати про побудову

25 березня 2024 23:04
оновлено: 23:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Фортифікаційні споруди — Гайдай розповів, коли голови ОВА мають відзвітувати про побудову
Очільник Мукачівської РВА Сергій Гайдай. Фото: Сватово.City
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Мукачівської районної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що незабаром Росія почне новий наступ, однак він не може назвати дату. За його словами, російські загарбники скористаються затримкою з допомогою Україні.

Про це Сергій Гайдай розповів в ефірі Ранок.LIVE.

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"Агресор слідкує за нашим інформаційним полем, тому не буду наражати усіх нас на проблеми. Але вони накопичують сили, засоби, і найближчим часом вже почнуть діяти. Залишилося і обмаль часу для голів обладміністрацій, щоб прозвітувати за зведення фортифікаційних споруд", — зазначив керівник РВА.

Гайдай додав, що не варто ігнорувати той факт, що Росія скористається останнім терактом для посилення мобілізації своїх громадян.

Нагадаємо, що за словами військового аналітика Євгена Дикого, новий наступ російських окупантів ще попереду. Він пояснив, чому ворог не може наступати зараз.

Також ми писали, що ймовірність повторного наступу росіян, зокрема на Київ, прокоментував голова Підкомітету ВРУ з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Віталій Безгін. Він розповів Новини.LIVE, чи можливо, що такий потенційний наступ буде успішним.

Додамо, що командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк переконаний, що Росія створює нове військове угруповання з понад 100 тисячами бійців. Є ймовірність, що їх залучать до наступу на одному з напрямків.

військові
окупанти
війна в Україні
війна
Росія

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