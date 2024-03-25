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Фортификационные сооружения — Гайдай рассказал, когда главы ОВА должны отчитаться о строительстве

25 марта 2024 23:04
обновлено: 23:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Фортификационные сооружения — Гайдай рассказал, когда главы ОВА должны отчитаться о строительстве
Глава Мукачевской РВА Сергей Гайдай. Фото: Сватово.
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Мукачевской районной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что в скором времени Россия начнет новое наступление, однако он не может назвать дату. По его словам, российские захватчики воспользуются задержкой с помощью Украине.

Об этом Сергей Гайдай рассказал в эфире Ранок.LIVE.

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"Агрессор следит за нашим информационным полем, поэтому не буду подвергать всех нас проблемам. Но они накапливают силы, средства, и в ближайшее время уже начнут действовать. Осталось и мало времени для глав обладминистраций, чтобы отчитаться за возведение фортификационных сооружений", — отметил руководитель РВА.

Гайдай добавил, что не следует игнорировать тот факт, что Россия воспользуется последним терактом для усиления мобилизации своих граждан.

Напомним, что по словам военного аналитика Евгения Дикого, новое наступление российских оккупантов еще впереди. Он объяснил, почему враг не может наступать сейчас.

Также мы писали, что вероятность повторного наступления россиян, в частности, на Киев, прокомментировал председатель Подкомитета ВРУ по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Виталий Безгин. Он рассказал Новини.LIVE, возможно ли, что такое потенциальное наступление будет успешным.

Добавим, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк убежден, что Россия создает новую военную группировку с более чем 100 тысячами бойцов. Есть вероятность, что их привлекут к наступлению на одном из направлений.

военные
оккупанты
война в Украине
війна
Россия

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