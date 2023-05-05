"Фотошоп та фільтри": мешканець Маріуполя розповів про реалії життя у зруйнованому місті

Місцева мешканка Маріуполя. Фото: Reuters

Місцеві жителі Маріуполя можуть як ніхто інший розповісти про реалії життя у місті. Житель міста анонімно розповів, як доводиться жити у зруйнованому місті без перебільшення пропагандистів.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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За словами місцевих жителів, не можна вірити гарним фотографіям — це все фільтри та фотошопи. Місто переважно живе у чорно-білих тонах. Багатьох жителів виселяють за межі міста.

"Тоді як приїжджим збирається до ІПОТЕКИ продавати всі ласі місця міста центр, мікрорайон Кірова, центр Лівобережного району. Про це говорять відкрито", — розповідає маріуполець.

Освіта у місті проводиться за “радянськими” стандартами. Деякі батьки лише раді цьому, оскільки самі навчалися у радянських школах. Гімн РФ звучить у Маріуполі щопонеділка та на кожному заході. Дітей змушують шанувати російських солдатів.

Щодо медицини, то тим, хто надає український паспорт, послуги не надаються. Медичну допомогу надають лише мешканцям із російським паспортом. Більшість медиків рада приходу росіян і говорять про це відкрито.

Транспорту у місті немає. Залишилося лише те, що окупанти не встигли зруйнувати

У багатьох людей вже є світло, вода та газ. Втім, є й ті, хто досі без цього всього сидить. Ціни у магазинах космічні. Втім, росіяни кажуть, що у Москві все набагато дорожче. На прилавках багато російських продуктів, але вони несмачні, а от ковбаси просто неможливо.

У чергах по гуманітарну допомогу хамлять і погрожують, що можуть взагалі нічого не дати. Будівельники поводяться вкрай нахабно. Заходять у квартири зі своїми матрацами, пропонують інтим, чіпляються, а поліція їх прикриває

Нагадаємо, що місцеві жителі Маріуполя скаржаться, що завезені будівельники грабують їхні будинки. У буквальному значенні вони виносять практично всі квартири.