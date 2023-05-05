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"Фотошоп и фильтры": житель Мариуполя рассказал про реалии жизни в разрушенном городе

5 мая 2023 12:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Фотошоп и фильтры": житель Мариуполя рассказал про реалии жизни в разрушенном городе
Местная жительница Мариуполя. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Местные жители Мариуполя могут как никто другой рассказать про реалии жизни в городе. Житель города анонимно рассказал, каково приходится жить в разрушенном городе без преувеличения пропагандистов.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По слова местных жителей, нельзя верить красивым фотографии — это все фильтры и фотошопы. Город в основном живет в черно-белых тонах. Многих жителей выселяют за черту города.

"Тогда как приезжим собирается в ИПОТЕКУ продавать все лакомые места города центр, микрорайон Кирова, центр Левобережного района. Об этом говорят в открытую", — рассказывает мариуполец.

Образование в городе проводится по “советским” стандартам. Некоторые родители только рады этому, так как сами учились в советских школах. Гимн РФ звучит в Мариуполе каждый понедельник и на каждом мероприятии. Детей заставляют уважать российских солдатов.

Что касается медицины, то тем, кто предоставляет украинский паспорт, услуги не предоставляются. Медицинскую помощь предоставляют только жителям с российским паспортом. Большая часть медиков рада приходу россиян и говорят об этом в открытую.

Транспорта в городе нет. Осталось только то, что оккупанты не успели разрушить

У многих людей уже есть свет, вода и газ. Впрочем, есть и те, кто до сих сидит без этого всего. Цены в магазинах космические. Впрочем, россияне говорят, что в Москве все намного дороже. На прилавках много российских продуктов, но они невкусные, а вот колбасы есть просто невозможно.

В очередях за гуманитарной помощью хамят и угрожают, что могут вообще ничего не дать. Строители ведут себя крайне нагло. Заходят в квартиры со своими матрасами, предлагают интим, пристают, а полиция их прикрывает

Напомним, что местные жители Мариуполя жалуются, что завезенные строители грабят их дома. В буквальном смысле они выносят практически все из квартир.

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