Франція готує новий пакет військової допомоги для України — у списку бронетехніка та ракети

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Фото: Journal du Dimanche

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція планує надати новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть сотні одиниць бронетехніки та зенітні ракети.

Про це пише Le Monde у неділю, 31 березня.

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За словами Лекорню, до пакета увійде броньована техніка, яка є на озброєнні Франції — її збираються замінити новішою.

"Щоб утримувати таку велику лінію фронту, українській армії потрібні, наприклад, наші броньовані фронтові машини: це абсолютно необхідно для мобільності військ", — сказав він.

Він зазначив, що ця стара техніка ще придатна до експлуатації та зможе принести безпосередню користь Україні в значних кількостях.

"Йдеться про сотні у 2024 році й на початку 2025 року", — уточнив міністр.

Він додав, що також Франція хоче допомогти з посиленням ППО, тому готує партію зенітних ракет Aster 30 для системи SAMP/T.

Крім того, країна розробляє боєприпаси з дистанційним управлінням, які, ймовірно, доставлять в Україну вже цього літа.

Нагадаємо, Франція побачила результати посиленої мобілізації потужностей, завдяки яким Україна змогла убезпечити Чорноморський регіон від ворожих обстрілів. Країна працює над збільшенням наданням допомоги Одещині, серед яких обговорюються додаткові системи ППО.

Також ми писали, що Франція активно працює над збільшенням виробничих потужностей для забезпечення України необхідними боєкомплектами та боєприпасами.