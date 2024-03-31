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Франция готовит новый пакет военной помощи для Украины — в списке бронетехника и ракеты

31 марта 2024 12:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Франция готовит новый пакет военной помощи для Украины — в списке бронетехника и ракеты
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Фото: Journal du Dimanche
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция планирует предоставить новый пакет военной помощи для Украины. В него войдут сотни единиц бронетехники и зенитные ракеты.

Об этом пишет Le Monde в воскресенье, 31 марта.

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По словам Лекорню, в пакет войдет бронированная техника, которая есть на вооружении Франции — ее собираются заменить более новой.

"Чтобы содержать столь большую линию фронта, украинской армии нужны, например, наши бронированные фронтовые машины: это абсолютно необходимо для мобильности войск", — сказал он.

Он отметил, что эта старая техника еще пригодна к эксплуатации и сможет принести непосредственную пользу Украине в больших количествах.

"Речь идет о сотнях в 2024 году и начале 2025 года", — уточнил министр.

Он добавил, что Франция также хочет помочь с усилением ПВО, поэтому готовит партию зенитных ракет Aster 30 для системы SAMP/T.

Кроме того, страна разрабатывает боеприпасы с дистанционным управлением, которые, вероятно, доставят в Украину уже этим летом.

Напомним, Франция увидела результаты усиленной мобилизации мощностей, благодаря которым Украина смогла обезопасить Черноморский регион от вражеских обстрелов. Страна работает над увеличением оказания помощи Одесской области, среди которых обсуждаются дополнительные системы ПВО.

Также мы писали, что Франция активно работает по увеличению производственных мощностей для обеспечения Украины необходимыми боекомплектами и боеприпасами.

Франция
военная помощь
военная техника
ПВО
ракеты
война в Украине

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