Франція і Британія закликали Конгрес США ухвалити допомогу для України

Майк Джонсон. Фото: Reuters

Міністри закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон та Франції Стефан Сежурне закликали спікера Палати представників США Майка Джонсона якнайшвидше схвалити пакет військової допомоги для України на суму 60 мільярдів доларів. Лідери обох країн попередили про загрозу, якщо цього не станеться.

Про це пише видання Bloomberg.

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"Нам обом абсолютно ясно: Україна має виграти цю війну. Якщо Україна програє, ми всі програємо. Ціна нездатності підтримати Україну зараз буде набагато вищою, ніж ціна відсічі Путіну", — йдеться у виданні про ризики затримки допомоги.

Зазначається, що війна в Україні, яка триває вже третій рік, не лише негативно впливає на саму державу, але й на європейську та євроатлантичну безпеку. У зв'язку з цим, у Франції та Британії закликали Сполучені Штати якомога швидше ухвалити фінансування для нашої держави.

Там також відзначили ту допомогу, яка була надана самою Францією та Британією.

"Але, як обговорювалося на Паризькій конференції в лютому, ми маємо зробити ще більше, щоб перемогти Росію. Світ спостерігає за нами і судитиме нас, якщо ми зазнаємо невдачі", — йдеться у виданні.

Крім того, обидві країни висловили непохитну підтримку Україні на липневому саміті у Вашингтоні.

Нагадаємо, у Конгресі Сполучених Штатів знову відклали голосування за військову допомогу Україні, яке відбудеться не раніше середини квітня. За даними ЗМІ, спікер Майк Джонсон шукає способи, як зменшити опір з боку республіканських прихильників.

Зрештою, у Білому домі запевнили, що адміністрація Сполучених Штатів Америки й надалі шукатиме способи надання екстреної допомоги Україні на тлі затягування відповідного рішення в Палаті представників.