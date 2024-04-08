Франция и Британия призвали Конгресс США принять помощь для Украины

Майк Джонсон. Фото: Reuters

Министры иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и Франции Стефан Сежурне призвали спикера Палаты представителей США Майка Джонсона как можно быстрее одобрить пакет военной помощи для Украины на сумму 60 миллиардов долларов. Лидеры обеих стран предупредили об угрозе, если этого не произойдет.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Читайте также:

Что еще сказали лидеры Великобритании и Франции

"Нам обоим совершенно ясно: Украина должна выиграть эту войну. Если Украина проиграет, мы все проигрываем. Цена неспособности поддержать Украину сейчас будет намного выше, чем цена отпора Путину", — говорится в издании о рисках задержки помощи.

Отмечается, что продолжающаяся уже третий год война в Украине не только негативно влияет на само государство, но и на европейскую и евроатлантическую безопасность. В связи с этим, во Франции и Британии призвали Соединенные Штаты как можно скорее принять финансирование для нашего государства.

Там также отметили помощь, которая была оказана самой Францией и Британией.

"Но, как обсуждалось на Парижской конференции в феврале, мы должны сделать еще больше, чтобы победить Россию. Мир наблюдает за нами и будет судить нас, если мы терпим неудачу", — говорится в издании.

Кроме того, обе страны выразили твердую поддержку Украине на июльском саммите в Вашингтоне.

Напомним, в Конгрессе Соединенных Штатов снова отложили голосование за военную помощь Украине, которое состоится не ранее середины апреля. По данным СМИ, спикер Майк Джонсон ищет способы, как снизить сопротивление со стороны республиканских сторонников.

В конце концов, в Белом доме заверили, что администрация Соединенных Штатов Америки и дальше будет искать способы предоставления экстренной помощи Украине на фоне затягивания соответствующего решения в Палате представителей.