Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: ОП

Франція передасть Україні ракети далекого радіусу дії для підтримки контрнаступу Збройних сил України.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час саміту НАТО у Вільнюсі 11 липня.

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Ракети далекого радіусу для України

У вівторок, 11 липня, на саміті НАТО у Вільнюсі президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція ухвалила рішення про передачу ракет далекого радіусу дії для України.

Які саме ракети передасть Франція Макрон не уточнив, але відомо, що на озброєнні у Парижа крилаті ракети SCALP-EG.

Нагадаємо, 11 липня у Вільнюсі стартував саміт НАТО. Лідери НАТО офіційно розглянуть заявку України на членство та маю

Також ми писали, що наприкінці червня Франція та Німеччина нададуть чергову фіндопомогу в загальному розмірі майже 450 млн євро. Зокрема Франція долучиться до відбудови України і виділить 40 мільйонів євро.

Зазначається, що план допомоги від Парижу буде спрямований для цивільних потреб.