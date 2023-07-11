Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия
Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления Вооруженных сил Украины.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля.
Ракеты дальнего радиуса для Украины
Во вторник, 11 июля, на саммите НАТО в Вильнюсе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция приняла решение о передаче ракет дальнего радиуса действия для Украины.
Какие ракеты передаст Франция Макрон не уточнил, но известно, что на вооружении у Парижа крылатые ракеты SCALP-EG.
Напомним, 11 июля в Вильнюсе стартовал саммит НАТО. Лидеры НАТО официально рассмотрят заявку Украины на членство и должны
Также мы писали, что в конце июня Франция и Германия окажут очередную финпомощь в общем размере почти 450 млн евро. В частности, Франция присоединится к восстановлению Украины и выделит 40 миллионов евро.
План помощи от Парижа будет направлен для гражданских нужд.