Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: ОП

Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля.

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Ракеты дальнего радиуса для Украины

Во вторник, 11 июля, на саммите НАТО в Вильнюсе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция приняла решение о передаче ракет дальнего радиуса действия для Украины.

Какие ракеты передаст Франция Макрон не уточнил, но известно, что на вооружении у Парижа крылатые ракеты SCALP-EG.

Напомним, 11 июля в Вильнюсе стартовал саммит НАТО. Лидеры НАТО официально рассмотрят заявку Украины на членство и должны

Также мы писали, что в конце июня Франция и Германия окажут очередную финпомощь в общем размере почти 450 млн евро. В частности, Франция присоединится к восстановлению Украины и выделит 40 миллионов евро.

План помощи от Парижа будет направлен для гражданских нужд.