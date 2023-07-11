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Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия

11 июля 2023 13:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля.

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Ракеты дальнего радиуса для Украины

Во вторник, 11 июля, на саммите НАТО в Вильнюсе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция приняла решение о передаче ракет дальнего радиуса действия для Украины.

Какие ракеты передаст Франция Макрон не уточнил, но известно, что на вооружении у Парижа крылатые ракеты SCALP-EG.

Напомним, 11 июля в Вильнюсе стартовал саммит НАТО. Лидеры НАТО официально рассмотрят заявку Украины на членство и должны

Также мы писали, что в конце июня Франция и Германия окажут очередную финпомощь в общем размере почти 450 млн евро. В частности, Франция присоединится к восстановлению Украины и выделит 40 миллионов евро.

План помощи от Парижа будет направлен для гражданских нужд.

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