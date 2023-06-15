ФСБ готує провокації з "паспортами РФ" в українських чиновників, — СБУ
Російська спецслужба ФСБ готує провокацію проти військово-політичного керівництва України. Росіяни сфальшують "докази" наявності в низки українських чиновників російського громадянства.
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
Провокація ФСБ
За інформацією СБУ, російська Федеральна служба безпеки Росії готує цілу низку провокацій проти української влади.
Під удар цих інформаційно-психологічних спецоперацій (ІПСО) потраплять:
- українські державні діячі;
- керівництво Сил оборони і безпеки;
- члени родини керівників держави та армії;
- інші посадові особи.
Паспортні махінації
Суттю цих провокацій буде поява "інформації" про російське громадянство у вищезгаданих категорій української влади.
Для того, аби переконати українців у правдивості цих паспортних фейків, ФСБ, як дізналися у Службі безпеки України, планує:
- відповідним чином виготовити фальшиві документи;
- внести до державних реєстрів РФ дані, які мають підтверджувати реальність сфальсифікованих "документів".
Коли розпочнеться ця ІПСО
За даними СБУ, цей проєкт з дискредитації української влади стартує уже найближчим часом.
"Закликаємо представників українських ЗМІ критично ставитися до появи подібної "сенсаційної" інформації", — наголосили у Службі безпеки України.
нагадаємо, у травні стало відомо, що батько новопризначеного заступника голови СБУ Сергія Наумюка має паспорт Російської Федерації. Журналісти від "Радіо Свобода" змогли дістати витяг з автоматизованої системи "Роспаспорт". Паспорт чоловіка дійсний, оскільки його немає у переліку недійсних паспортів на сайті МВС Росії.