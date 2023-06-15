ФСБ готує провокації з "паспортами РФ" в українських чиновників, — СБУ

Російський паспорт. Фото: росЗМІ

Російська спецслужба ФСБ готує провокацію проти військово-політичного керівництва України. Росіяни сфальшують "докази" наявності в низки українських чиновників російського громадянства.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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Провокація ФСБ

За інформацією СБУ, російська Федеральна служба безпеки Росії готує цілу низку провокацій проти української влади.

Під удар цих інформаційно-психологічних спецоперацій (ІПСО) потраплять:

українські державні діячі;

керівництво Сил оборони і безпеки;

члени родини керівників держави та армії;

інші посадові особи.

Паспортні махінації

Суттю цих провокацій буде поява "інформації" про російське громадянство у вищезгаданих категорій української влади.

Для того, аби переконати українців у правдивості цих паспортних фейків, ФСБ, як дізналися у Службі безпеки України, планує:

відповідним чином виготовити фальшиві документи;

внести до державних реєстрів РФ дані, які мають підтверджувати реальність сфальсифікованих "документів".

Коли розпочнеться ця ІПСО

За даними СБУ, цей проєкт з дискредитації української влади стартує уже найближчим часом.

"Закликаємо представників українських ЗМІ критично ставитися до появи подібної "сенсаційної" інформації", — наголосили у Службі безпеки України.

нагадаємо, у травні стало відомо, що батько новопризначеного заступника голови СБУ Сергія Наумюка має паспорт Російської Федерації. Журналісти від "Радіо Свобода" змогли дістати витяг з автоматизованої системи "Роспаспорт". Паспорт чоловіка дійсний, оскільки його немає у переліку недійсних паспортів на сайті МВС Росії.