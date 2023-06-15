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ФСБ готовит провокации с "паспортами РФ" у украинских чиновников, — СБУ

15 июня 2023 13:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
ФСБ готовит провокации с "паспортами РФ" у украинских чиновников, — СБУ
Российский паспорт. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российская спецслужба ФСБ готовит провокацию против военно-политического руководства Украины. Россияне сфальсифицируют "доказательства" наличия у ряда украинских чиновников российского гражданства.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Провокация ФСБ

По информации СБУ, российская Федеральная служба безопасности России готовит целый ряд провокаций против украинских властей.

Под удар этих информационно-психологических спецопераций (ИПСО) попадут:

  • украинские государственные деятели;
  • руководство сил обороны и безопасности;
  • члены семьи руководителей государства и армии;
  • другие должностные лица.

Паспортные махинации

Сутью этих провокаций будет появление "информации" о российском гражданстве у вышеупомянутых категорий украинской власти.

Для того чтобы убедить украинцев в правдивости этих паспортных фейков, ФСБ, как узнали в Службе безопасности Украины, планирует:

  • соответствующим образом изготовить фальшивые документы;
  • внести в государственные реестры РФ данные, подтверждающие реальность сфальсифицированных "документов".

Когда начнется эта ИПСО

По данным СБУ, этот проект по дискредитации украинских властей стартует уже в ближайшее время.

"Призываем представителей украинских СМИ критически относиться к появлению подобной "сенсационной" информации", — подчеркнули в Службе безопасности Украины.

Напомним, в мае стало известно, что отец новоназначенного заместителя главы СБУ Сергея Наумюка имеет паспорт Российской Федерации. Журналисты от "Радио Свобода" смогли достать выдержку из автоматизированной системы "Роспаспорт". Паспорт мужчины действителен, поскольку его нет в перечне недействительных паспортов на сайте МВД России.

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