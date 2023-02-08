В районі Кремінної росіяни наступають найактивніше, але невеликими силами

Українські війська дають відсіч окупантам, росіяни в Луганській області не мають успіхів

На півночі Луганської області російські окупаційні війська найактивніше наступають у районі Кремінної. Там атаки загарбників відбуваються майже безперервно.

Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів у ефірі національного телемарафону єдиних новин.

Де на Луганщині найгарячіше

За словами очільника Луганської ОВА, найбільша ескалація на лінії фронту у Луганській області спостерігається в районі Кремінної.

Росіяни на цій ділянці фронту наступають кожного дня, практично безперервно.

При цьому, зазначив Гайдай, окупанти намагаються атакувати позиції Сил оборони України невеликими силами, до взводу.

Час від часу, пояснив голова Луганської обласної військової адміністрації, ці наступальні дії підтримує важка техніка — зокрема, танки і бронемашини.

Українська армія тримає оборону

Подібна ситуація, зазначив Сергій Гайдай, спостерігається і в районах Сватового та Білогорівки.

Втім, запевнив очільник військової адміністрації Луганщини, українська армія дає упевнену відсіч усім наступальним спробам окупантів.

Тож жодних успіхів на півночі Луганської області російські окупаційні війська не мають.

Нагадаємо, Сергій Гайдай раніше зазначав, що на території Луганської області фіксується збільшення військової техніки російської армії.

Окупанти її частково ховають по лісопосадках, частково закопують.

Крім того, росіяни продовжують будувати на території регіону укріплення, які будуть використовувати для нового великого наступу.

Разом з тим, хоч постачання боєприпасів і продовжується, використовують їх загарбники значно скромніше, ніж раніше. Це, на думку Гайдая, також може свідчити про підготовку до нового наступу.

Фото з російських ЗМІ