В районе Кременной россияне наступают наиболее активно, но небольшими силами

Гайдай рассказал о наступлении россиян в Луганской области: оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону
На севере Луганской области российские оккупационные войска наиболее активно наступают в районе Кременной. Там атаки захватчиков проходят почти непрерывно.
Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал в эфире национального телемарафона единых новостей.
-
Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция
-
Сколько лет нужно на полное разминирование Киевщины — ответ сапера
-
Литва предполагает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнется в конце 2023 года
-
В Киеве арендовать жилье стало дороже: какие сейчас цены
-
Быстрее к пациентам: одесская мобильная служба паллиативной помощи получила новое авто
-
В Украине резко подскочил спрос на электрокары: последние данные рынка
-
Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек"
-
Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"
-
Эрдоган заявил, что к такому землетрясению невозможно было подготовиться: количество жертв превысило 16 тысяч
-
"Почти год, как в нашу страну пришел враг": Роман Зозуля обратился к украинцам
Где в Луганской области наиболее горячо
По словам главы Луганской ОВА, наибольшая эскалация на линии фронта в Луганской области наблюдается в Кременной.
Россияне на этом участке фронта наступают каждый день практически непрерывно.
При этом, отметил Гайдай, оккупанты пытаются атаковать позиции Сил обороны Украины небольшими силами, до взвода.
Время от времени, пояснил глава Луганской областной военной администрации, эти наступательные действия поддерживает тяжелая техника, в частности танки и бронемашины.
Украинская армия держит оборону
Похожая ситуация, отметил Сергей Гайдай, наблюдается и в районах Сватово и Белогоровки.
Впрочем, заверил глава военной администрации Луганской области, украинская армия дает уверенный отпор всем наступательным попыткам оккупантов.
Так что никаких успехов на севере Луганской области российские оккупационные войска не имеют.
Напомним, Сергей Гайдай отмечал, что на территории Луганской области фиксируется увеличение военной техники российской армии.
Оккупанты ее частично хоронят по лесопосадкам, частично закапывают.
Кроме того, россияне продолжают строить на территории региона укрепления, которые будут использоваться для нового большого наступления.
Вместе с тем, хотя поставка боеприпасов и продолжается, используют их захватчики гораздо скромнее, чем раньше. Это, по мнению Гайдая, может свидетельствовать о подготовке к новому наступлению.
Фото из российских СМИ