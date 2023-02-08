В районе Кременной россияне наступают наиболее активно, но небольшими силами

Украинские войска дают отпор оккупантам, россияне в Луганской области не имеют успехов

На севере Луганской области российские оккупационные войска наиболее активно наступают в районе Кременной. Там атаки захватчиков проходят почти непрерывно.

Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал в эфире национального телемарафона единых новостей.

Где в Луганской области наиболее горячо

По словам главы Луганской ОВА, наибольшая эскалация на линии фронта в Луганской области наблюдается в Кременной.

Россияне на этом участке фронта наступают каждый день практически непрерывно.

При этом, отметил Гайдай, оккупанты пытаются атаковать позиции Сил обороны Украины небольшими силами, до взвода.

Время от времени, пояснил глава Луганской областной военной администрации, эти наступательные действия поддерживает тяжелая техника, в частности танки и бронемашины.

Украинская армия держит оборону

Похожая ситуация, отметил Сергей Гайдай, наблюдается и в районах Сватово и Белогоровки.

Впрочем, заверил глава военной администрации Луганской области, украинская армия дает уверенный отпор всем наступательным попыткам оккупантов.

Так что никаких успехов на севере Луганской области российские оккупационные войска не имеют.

Напомним, Сергей Гайдай отмечал, что на территории Луганской области фиксируется увеличение военной техники российской армии.

Оккупанты ее частично хоронят по лесопосадкам, частично закапывают.

Кроме того, россияне продолжают строить на территории региона укрепления, которые будут использоваться для нового большого наступления.

Вместе с тем, хотя поставка боеприпасов и продолжается, используют их захватчики гораздо скромнее, чем раньше. Это, по мнению Гайдая, может свидетельствовать о подготовке к новому наступлению.

Фото из российских СМИ