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Галущенко пояснив, чому росіяни поновили масовані атаки з приходом тепла

4 травня 2024 23:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Галущенко пояснив, чому росіяни поновили масовані атаки з приходом тепла
Зруйнована обстрілом ТЕС. Фото: ДТЕК
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Міністр енергетики Герман Галущенко розказав про причини, які можуть пояснити поновлення масованих обстрілів Росії по енергетичній інфраструктурі України в час коли опалювальний сезон закінися. Одна з них — міжнародний саміт миру у Швейцарії.

Про це Герман Галущенко розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Обстріли України

Перша причина полягає у стабільному зростанні економіки та надійного постачання електроенергії протягом останнього року. Це може стати фактором, який стимулює росіян до спроби вплинути на енергетичну інфраструктуру України з метою створення перешкод або збоїв у її роботі.

"Економіка показала зростання за цей рік стабільного постачання електроенергії", — заявив міністр енергетики. 

Друга причина, вказана Галущенком, полягає в спробах росіян зірвати міжнародний саміт миру у Швейцарії.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, російська армія атакувала українські теплоелектростанції майже 180 разів. 

Також ми розповідали, що в Україні зросло споживання електроенергії

Герман Галущенко
Міненерго
електроенергія
обстріли
сфера енергетики
війна в Україні

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