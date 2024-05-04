Галущенко пояснив, чому росіяни поновили масовані атаки з приходом тепла

Зруйнована обстрілом ТЕС. Фото: ДТЕК

Міністр енергетики Герман Галущенко розказав про причини, які можуть пояснити поновлення масованих обстрілів Росії по енергетичній інфраструктурі України в час коли опалювальний сезон закінися. Одна з них — міжнародний саміт миру у Швейцарії.

Про це Герман Галущенко розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Перша причина полягає у стабільному зростанні економіки та надійного постачання електроенергії протягом останнього року. Це може стати фактором, який стимулює росіян до спроби вплинути на енергетичну інфраструктуру України з метою створення перешкод або збоїв у її роботі.

"Економіка показала зростання за цей рік стабільного постачання електроенергії", — заявив міністр енергетики.

Друга причина, вказана Галущенком, полягає в спробах росіян зірвати міжнародний саміт миру у Швейцарії.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, російська армія атакувала українські теплоелектростанції майже 180 разів.

Також ми розповідали, що в Україні зросло споживання електроенергії.