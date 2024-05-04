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Галущенко объяснил, почему россияне возобновили массированные атаки с приходом тепла

4 мая 2024 23:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Галущенко объяснил, почему россияне возобновили массированные атаки с приходом тепла
Разрушена обстрелом ТЭС. Фото: ДТЭК
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Министр энергетики Герман Галущенко рассказал о причинах, которые могут объяснить возобновление массированных обстрелов России по энергетической инфраструктуре Украины во время отопительного сезона. Одна из них – международный саммит мира в Швейцарии.

Об этом Герман Галущенко рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Обстрелы Украины

Первая причина заключается в стабильном росте экономики и надежной поставке электроэнергии в течение последнего года. Это может стать фактором, стимулирующим россиян к попытке повлиять на энергетическую инфраструктуру Украины с целью создания препятствий или сбоев в ее работе.

"Экономика показала рост за этот год стабильных поставок электроэнергии", — заявил министр энергетики.

Вторая причина, указанная Галущенко, состоит в попытках россиян сорвать международный саммит мира в Швейцарии.

Напомним, что с начала полномасштабной войны, начавшейся 24 февраля 2022 года, российская армия атаковала украинские теплоэлектростанции почти в 180 раз.

Также мы рассказывали, что в Украине выросло потребление электроэнергии.

Герман Галущенко
Минэнерго
электроэнергия
обстрелы
сфера энергетики
война в Украине

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