Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Галущенко розповів, хто готував удари по українських об’єктах інфраструктури arrow

Галущенко розповів, хто готував удари по українських об’єктах інфраструктури

24 травня 2023 18:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Галущенко розповів, хто готував удари по українських об’єктах інфраструктури
Міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: Creative Commons
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Мапу ударів по українських об’єктах інфраструктури готували не російські військові, а їхні енергетики. Їм було простіше це зробити, оскільки українська енергосистема була частиною радянської.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю "Ми-Україна".

Читайте також:

Хто готував удари по українських об’єктах інфраструктури

Галущенко пояснив, що військові РФ не могли самі спланувати таку операцію обстрілів по українській енергосистемі, їм допомогли російські енергетики. Оскільки раніше українська енергосистема була частиною радянської, то російські енергетики точно знали, де на території України розташовано який енергетичний об’єкт.

"Це не військові, абсолютно чітко. Оскільки українська енергосистема була частиною радянської енергосистеми, вони готувалися, і ці люди знали ці точки. Це навіть було видно під час ударів, як вони модифікували удари, куди повторювали", — розповів міністр енергетики. 

Нагадаємо, лише у Київській області російські окупанти пошкодили енергосистеми на суму понад одного мільярда гривень. З жовтня минулого року на неї припало 33 ворожі удари.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB