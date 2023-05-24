Галущенко розповів, хто готував удари по українських об’єктах інфраструктури

Міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: Creative Commons

Мапу ударів по українських об’єктах інфраструктури готували не російські військові, а їхні енергетики. Їм було простіше це зробити, оскільки українська енергосистема була частиною радянської.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю "Ми-Україна".

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Галущенко пояснив, що військові РФ не могли самі спланувати таку операцію обстрілів по українській енергосистемі, їм допомогли російські енергетики. Оскільки раніше українська енергосистема була частиною радянської, то російські енергетики точно знали, де на території України розташовано який енергетичний об’єкт.

"Це не військові, абсолютно чітко. Оскільки українська енергосистема була частиною радянської енергосистеми, вони готувалися, і ці люди знали ці точки. Це навіть було видно під час ударів, як вони модифікували удари, куди повторювали", — розповів міністр енергетики.

Нагадаємо, лише у Київській області російські окупанти пошкодили енергосистеми на суму понад одного мільярда гривень. З жовтня минулого року на неї припало 33 ворожі удари.