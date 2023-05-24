Галущенко рассказал, кто готовил удары по украинским объектам инфраструктуры

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Creative Commons

Карта ударов по украинским объектам инфраструктуры готовили не российские военные, а их энергетики. Им было проще это сделать, потому что украинская энергосистема была частью советской.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью "Мы-Украина".

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Галущенко объяснил, что военные РФ не могли сами спланировать подобную операцию обстрелов по украинской энергосистеме, им помогли российские энергетики. Поскольку раньше украинская энергосистема была частью советской, то российские энергетики точно знали, где на территории Украины находится какой энергетический объект.

"Это не военные, абсолютно четко. Поскольку украинская энергосистема была частью советской энергосистемы, они готовились и эти люди знали эти точки. Это даже было видно при ударах, как они модифицировали удары, куда повторяли", — рассказал министр энергетики.

Напомним, только в Киевской области российские оккупанты повредили энергосистемы на сумму более одного миллиарда гривен. С октября прошлого года на нее пришлось 33 вражеских удара.