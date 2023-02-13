Головному колаборанту Запоріжжя Балицькому призначили ще одного заступника з росії

У Мелітополі почали зникати гастарбайтери з росії

Російські війська готують наступ на Запоріжжя, імовірно, використовуючи як витратний матеріал цивільних робітників, які приїхали до Мелітополя з росії. А голові окупаційної "адміністрації" Євгену Балицькому готують заміну.

Про це міський голова Мелітополя заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин.

Балицькому готують заміну

Голова окупаційної "адміністрації" Запорізької області Євген Балицький може незабаром втратити свою посаду.

До Балицького в останній час приставили чергового заступника із росії — цього разу з Красноярського краю.

Це може свідчити про те, що окупанти не довіряють Балицькому і готують йому заміну.

Кого росіяни женуть на фронт

Федоров зазначив, що російські окупанти готують наступ на північ Запорізької області.

У цьому процесі, імовірно, вони задіюють і цивільних гастарбайтерів, які приїхали до окупованого Мелітополя на роботу. Принаймні, у самому Мелітополі почали зникати цивільні російські громадяни.

Мер Мелітополя зазначив, що цих працівників використовують для будівництва укріплень, бо українці, які живуть на окупованих територіях, не хочуть співпрацювати із росіянами.

Нагадаємо, що першого російського заступника Балицькому, з Челябінська, призначили на початку лютого.

Фото з відкритих джерел