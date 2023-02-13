Главному коллаборанту Запорожья Балицкому назначили еще одного заместителя из россии

Гауляйтеру Запорожья Балицкому готовят замену, — Федоров
Российские войска готовят наступление на Запорожье, вероятно, используя в качестве расходного материала гражданских рабочих, приехавших в Мелитополь из россии. А главе оккупационной "администрации" Евгению Балицкому готовят замену.
Об этом городской голова Мелитополя заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.
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Балицкому готовят замену
Глава оккупационной "администрации" Запорожской области Евгений Балицкий может вскоре потерять свой пост.
К Балицкому в последнее время приставили очередного заместителя из россии — на этот раз из Красноярского края.
Это может свидетельствовать о том, что оккупанты не доверяют Балыцкому и готовят ему замену.
Кого россияне гонят на фронт
Федоров отметил, что российские оккупанты готовят наступление на север Запорожской области.
В этом процессе, вероятно, они задействуют и гражданских гастарбайтеров, приехавших в оккупированный Мелитополь на работу. Во всяком случае, в самом Мелитополе начали исчезать гражданские российские граждане.
Мэр Мелитополя отметил, что этих работников используют для строительства укреплений, потому что украинцы, живущие на оккупированных территориях, не хотят сотрудничать с россиянами.
Напомним, что первый российский заместитель Балицкий, из Челябинска, был назначен в начале февраля.
Фото из открытых источников