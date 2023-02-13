Главному коллаборанту Запорожья Балицкому назначили еще одного заместителя из россии

В Мелитополе начали исчезать гастарбайтеры из россии

Российские войска готовят наступление на Запорожье, вероятно, используя в качестве расходного материала гражданских рабочих, приехавших в Мелитополь из россии. А главе оккупационной "администрации" Евгению Балицкому готовят замену.

Об этом городской голова Мелитополя заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.

Балицкому готовят замену

Глава оккупационной "администрации" Запорожской области Евгений Балицкий может вскоре потерять свой пост.

К Балицкому в последнее время приставили очередного заместителя из россии — на этот раз из Красноярского края.

Это может свидетельствовать о том, что оккупанты не доверяют Балыцкому и готовят ему замену.

Кого россияне гонят на фронт

Федоров отметил, что российские оккупанты готовят наступление на север Запорожской области.

В этом процессе, вероятно, они задействуют и гражданских гастарбайтеров, приехавших в оккупированный Мелитополь на работу. Во всяком случае, в самом Мелитополе начали исчезать гражданские российские граждане.

Мэр Мелитополя отметил, что этих работников используют для строительства укреплений, потому что украинцы, живущие на оккупированных территориях, не хотят сотрудничать с россиянами.

Напомним, что первый российский заместитель Балицкий, из Челябинска, был назначен в начале февраля.

Фото из открытых источников