Генерал-лейтенант Романенко в ефірі Новини.LIVE про вибухи на Кримському мосту

Генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні ЗМІ вибухнули новинами про дим над Кримським мостом. Рух мостом відразу перекрили. У Росії заявили, що це навчання військових. Що насправді могло статить — пояснюємо в сьогоднішньому ефірі.

Про це та інші теми ексклюзивно говоримо із генералом-лейтенантом запасу, засновником благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігорем Романенко в прямому ефірі Новини.LIVE.

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Окрім вибухів на Кримському мосту ведучий із гостем обговорюють і такі гучні теми, як: операції російських формувань етнічних росіян – РДК та Легіон "Свобода Росії", які нещодавно провели операцію поблизу Бєлгорода, та паніку Пригожина щодо неспроможності російських військ вести бій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що над Кримським мостом побачили дим.

Російські пропагандисти та чиновники окупаційних "адміністрацій" заявили, що це всього лиш навчання.

Навчання на Кримському мосту нібито проводила Росгвардія.

За інформацією гауляйтера окупованого Криму Сергія Аксьонова, Кримський міст через ці навчання був закритий для руху.

Навчання виявилися дуже короткими, бо уже за годину рух Кримським мостом був відновлений. Хоча до того "влада" окупованого півострова заявляла, що перекриття мосту розраховане щонайменше на кілька годин.