Генерал-лейтенант Романенко в эфире Новини.LIVE о взрывах на Крымском мосту

Генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко. Фото: Новини.LIVE

Сегодня СМИ разразились новостями о дыме над Крымским мостом. Движение по мосту сразу перекрыли. В России заявили, что это обучение военных. Что действительно могло стать — объясняем в сегодняшнем эфире.

Об этом и других темах эксклюзивно говорим с генералом-лейтенантом запаса, основателем благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорем Романенко в прямом эфире Новини.LIVE.

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Кроме взрывов на Крымском мосту ведущий с гостем обсуждают и такие громкие темы, как операции российских формирований этнических россиян — РДК и Легион "Свобода России", которые недавно провели операцию вблизи Белгорода, и панику Пригожина по поводу несостоятельности российских войск вести бой.

Напомним, ранее мы писали, что над Крымским мостом увидели дым.

Российские пропагандисты и чиновники оккупационных "администраций" заявили, что это всего лишь обучение.

Учебу на Крымском мосту якобы проводила Росгвардия.

По информации гауляйтера оккупированного Крыма Сергея Аксенова, Крымский мост из-за этих учений был закрыт для движения.

Учения оказались очень короткими, потому что уже через час движение по Крымскому мосту было возобновлено. Хотя до этого "власти" оккупированного полуострова заявляли, что перекрытие моста рассчитано по меньшей мере на несколько часов.