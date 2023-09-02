Контрнаступ ЗСУ: генерал назвав успіх

Контрнаступ ЗСУ. Фото: FB/ЗСУ

Військово-політичне керівництво України вибрало правильну позицію контрнаступу ЗСУ, яка полягає у "малих кроках".

Це дозволить зберегти життя українським воїнам, що і є найбільшим потенціалом. А час все-таки на боці Україні у війні проти Росії.

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Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів український військовик та очільник військових розвідувальних відомств на початку 90-х — Олександр Скіпальський.

"Я не маю повного уявлення про стан справ на фронті, але з точки зору свого досвіду поділяю позицію малих кроків. Бо наприклад, той же Жуков визнав, що при штурмі Берліну він поклав 30 тисяч радянських солдат, бо бачив Берлін у бінокль. Але не провів розвідку і не знав, що нарветься на другу лінію оборони", — сказав Скіпальський.

Нагадаємо, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв розповів, за яких умов Україна може оголосити загальну мобілізацію, коли служити підуть всі чоловіки, та чи сяде Київ за стіл перемовин із Росією восени.