Контрнаступление ВСУ: генерал назвал успех

Контрнаступление ВСУ. Фото: FB/ВСУ

Военно-политическое руководство Украины выбрало правильную позицию контрнаступления ВСУ, заключающуюся в "малых шагах".

Это позволит сохранить жизнь украинским воинам, что и является самым большим потенциалом. А время все-таки на стороне Украины в войне против России.

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Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал украинский военный и руководитель военных разведывательных ведомств в начале 90-х — Александр Скипальский.

"Я не имею полного представления о положении дел на фронте, но с точки зрения своего опыта разделяю позицию малых шагов. Потому что, например, тот же Жуков признал, что при штурме Берлина он положил 30 тысяч советских солдат, потому что видел Берлин в бинокль. Но не провел разведку и не знал, что нарвется на вторую линию обороны", — сказал Скипальский.

Напомним, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев рассказал, при каких условиях Украина может объявить общую мобилизацию, когда служить пойдут все мужчины, и сядет ли Киев за стол переговоров с Россией осенью.