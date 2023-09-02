Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Генерал назвал наибольший успех контрнаступления ВСУ arrow

Генерал назвал наибольший успех контрнаступления ВСУ

2 сентября 2023 06:36
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Контрнаступление ВСУ: генерал назвал успех
Контрнаступление ВСУ. Фото: FB/ВСУ
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Военно-политическое руководство Украины выбрало правильную позицию контрнаступления ВСУ, заключающуюся в "малых шагах".

Это позволит сохранить жизнь украинским воинам, что и является самым большим потенциалом. А время все-таки на стороне Украины в войне против России.

Читайте также:

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал украинский военный и руководитель военных разведывательных ведомств в начале 90-х — Александр Скипальский.

"Я не имею полного представления о положении дел на фронте, но с точки зрения своего опыта разделяю позицию малых шагов. Потому что, например, тот же Жуков признал, что при штурме Берлина он положил 30 тысяч советских солдат, потому что видел Берлин в бинокль. Но не провел разведку и не знал, что нарвется на вторую линию обороны", — сказал Скипальский.

Напомним, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев рассказал, при каких условиях Украина может объявить общую мобилизацию, когда служить пойдут все мужчины, и сядет ли Киев за стол переговоров с Россией осенью.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Почему учителей заставляют вернуть выплаты от "єПідтримка": расследование проекта "Наша справа"

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз