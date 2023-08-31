Росія готувала захоплення Донбасу: генерал назвав рік

Війна в Україні. Фото: Генштаб

Росія почала підготовку до війни з Україною на Донбасі ще на початку 90-х.

Про це свідчить доповідна записка від травня 1992 року тодішньому голові СБУ Євгену Марчуку і міністру оборони Костянтину Морозову про те, що рано чи пізно, але війна на Донбасі із Росією буде.

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Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів український військовик та очільник військових розвідувальних відомств на початку 90-х — Олександр Скіпальський.

За його словами, як тодішній начальник військової контррозвідки Скіпальський пропонував створити та розгорнути на Донбасі корпус українських сил. Слід було почати впроваджування в регіоні української національної ідеї. Міністр оборони Морозов сприйняв дану пропозицію позитивно і приступив до реалізації.

"Однак, на жаль, Марчук віднісся до неї дещо по-іншому. І ця справа не знайшла свого розвитку. І поки я очолював українську військову розвідку до 1997 року, жодного документу, який би не вказував на реальну загрозу з боку Росії, від нас не виходило", — уточнив Скіпальський.

Генерал також розповів, що відповідні записки про військову загрозу з боку Росії він писав також тодішньому президенту Леоніду Кучмі. Особливо після початку війни Росії в Чечні.

"Я знав, що війна буде. Але в подальшому, коли навколо Кучми зміцніли позиції таких людей, як Табачник і Медведчук, безумовно позиції людей із спілки офіцерів почали зменшуватися", — підсумував генерал.

Нагадаємо, раніше український військовик Олександр Скіпальський розповів, що Росія розпочала підготовку кадрів для заворушок на Донбасі задовго до анексії Криму — ще у 2006-2007 роках.

Однак тодішнє керівництво держави не звертало уваги на відповідні посили управління СБУ у Донецькій області. Відповідно, Україна була приречена опинитися у ситуації, в якій і опинилась.