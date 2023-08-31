Россия готовила захват Донбасса: генерал назвал год

Война в Украине. Фото: Генштаб

Россия начала подготовку к войне с Украиной на Донбассе еще в начале 90-х.

Об этом свидетельствует докладная записка от мая 1992 тогдашнему председателю СБУ Евгению Марчуку и министру обороны Константину Морозову о том, что рано или поздно, но война на Донбассе с Россией будет.

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Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал украинский военный и руководитель военных разведывательных ведомств в начале 90-х — Александр Скипальский.

По его словам, как тогдашний начальник военной контрразведки, Скипальский предлагал создать и развернуть на Донбассе корпус украинских сил.

Следовало начать внедрение в регионе украинской национальной идеи. Министр обороны Морозов воспринял это предложение положительно и приступил к реализации.

"К сожалению, Марчук отнесся к ней несколько по-другому. И это дело не нашло своего развития. И пока я возглавлял украинскую военную разведку до 1997 года, ни одного документа, который не указывал бы на реальную угрозу со стороны России, от нас не исходило", — уточнил Скипальский.

Генерал также рассказал, что соответствующие записки о военной угрозе со стороны России он писал тогдашнему президенту Леониду Кучме. Особенно после начала войны России в Чечне.

"Я знал, что война будет. Но в дальнейшем, когда вокруг Кучмы окрепли позиции таких людей, как Табачник и Медведчук, безусловно, позиции людей из союза офицеров начали уменьшаться", — подытожил генерал.

Напомним, ранее украинский военный Александр Скипальский рассказал, что Россия начала подготовку кадров для беспорядков на Донбассе задолго до аннексии Крыма, еще в 2006-2007 годах.

Однако тогдашнее руководство государства не обращало внимания на соответствующие сообщения управления СБУ в Донецкой области. Соответственно Украина была обречена оказаться в ситуации, в которой и оказалась.