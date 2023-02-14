Бен Годжес розповів про плани путіна на роковини вторгнення

У США переконані, що путін програв цю війну

У США вважають, що путіну немає чого святкувати 24 лютого. Кремлівський диктатор спробує переконати росіян у "перемозі", втім населення вже розуміє, що це не так.

Про це в інтерв'ю ТСН розповів генерал-лейтенант, колишній командувач сухопутними військами США в Європі Бен Годжес.

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За словами Бена Годжеса, 24 лютого президент рф спробує виступити перед росіянами та розповісти про якість "успіхи" на фронті. Однак населення вже не довіряє диктатору, адже багато хто відчуває наслідки санкцій.

"Я думаю, що будь-яка серйозна людина, яка подивиться на все це, зрозуміє, що все, чого він досяг, — це падіння репутації та ізоляція росії. Зараз у вас є Фінляндія та Швеція, які хочуть приєднатися до НАТО. У вас тепер є Україна й найкраща армія в усій Європі. І ви маєте величезну шкоду економіці росії", — заявив Годжес.

За словами генерала-лейтенанта США, кремль ніяк не може змиритися, що українська армія насправді дуже сильна, тому й повторює наратив про "війська НАТО в Україні".

Нагадаємо, раніше генерал США розповів, що є велика ймовірність, що вже цього року Україна зможе деокупувати Крим.