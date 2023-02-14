Бен Годжес рассказал о планах путина на годовщину вторжения

В США убеждены, что путин проиграл эту войну

В США считают, что путину нечего праздновать 24 февраля. Кремлевский диктатор попытается убедить россиян в "победе", но население уже понимает, что это не так.

Об этом в интервью ТСН рассказал генерал-лейтенант, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес.

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По словам Бена Ходжеса, 24 февраля президент россии попытается выступить перед россиянами и рассказать об "успехах" на фронте. Однако население уже не доверяет диктатору, ведь многие ощущают последствия санкций.

"Я думаю, что любой серьезный человек, который посмотрит на все это, поймет, что все, чего он достиг, это падение репутации и изоляция россии. Сейчас у вас есть Финляндия и Швеция, которые хотят присоединиться к НАТО. У вас теперь есть Украина и лучшая армия во всей Европе. И вы имеете огромный ущерб экономике россии", — заявил Ходжес.

По словам генерала-лейтенанта США, кремль никак не может смириться, что украинская армия действительно очень сильна, поэтому и повторяет нарратив о "войсках НАТО в Украине".

Напомним, ранее генерал США рассказал, что есть большая вероятность, что уже в этом году Украина сможет деоккупировать Крым.