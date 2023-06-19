Генерал США назвав фактор, який допоможе Україні перемогти у війні

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі генерал Бен Годжес. Фото: Армія США

На боці України у контрнаступі зіграє ненависть всередині кремлівської еліти. Також важливими факторами стануть небажання великої частини російських солдатів воювати.

Про це повідомляє видання "Еспресо".

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Ненависть еліт

За словами Бена Годжеса, на руку Україні у нинішній фазі повномасштабної війни, зокрема під час контрнаступу ЗСУ, зіграє те, що різні представники кремлівської еліти не хочуть порозумітися між собою.

"Кадиров, Пригожин, Шойгу — всі вони ненавидять один одного, і ця ненависть просочується до генералів, полковників та інших людей під ними", — наголосив американський генерал.

Така ситуація, на думку колишнього командувача Сухопутними військами США в Європі, обернеться врешті-решт відсутністю зогранізованості у російській обороні.

Правда і страх на фронті

Також одними з важливих факторів, зазначив Годжес, стануть:

небажання більшості російських солдатів воювати;

правда про війну, яку побачили російські "воєнкори".

І солдати, і пропагандисти РФ побачили, що українська армія є сильною, підготовленою і має реальний потенціал.

Нагадаємо, у лютому Бен Годжес заявляв, що Україна за певних умов може звільнити Крим уже до кінця літа.