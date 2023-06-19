Генерал США назвал фактор, который поможет Украине победить в войне
На стороне Украины в контрнаступлении сыграет ненависть внутри кремлевской элиты. Также важными факторами станут нежелание большой части российских солдат воевать.
Об этом сообщает издание "Еспресо".
Ненависть элит
По словам Бена Ходжеса, на руку Украине в нынешней фазе полномасштабной войны, в частности во время контрнаступления ВСУ, сыграет то, что разные представители кремлевской элиты не хотят найти общий язык.
"Кадыров, Пригожин, Шойгу — все они ненавидят друг друга, и эта ненависть просачивается к генералам, полковникам и другим людям под ними", — подчеркнул американский генерал.
Такая ситуация, по мнению бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе, обернется, в конце концов, отсутствием совмещенности в российской обороне.
Правда и страх на фронте
Также одними из важных факторов, отметил Ходжес, станут:
- нежелание большинства российских солдат воевать;
- правда о войне, которую увидели российские "военкоры".
И солдаты, и пропагандисты РФ увидели, что украинская армия сильна, подготовлена и имеет реальный потенциал.
Напомним, в феврале Бен Ходжес заявлял, что Украина при определенных условиях может освободить Крым уже до конца лета.