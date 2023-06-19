Генерал США назвал фактор, который поможет Украине победить в войне

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес. Фото: Армия США

На стороне Украины в контрнаступлении сыграет ненависть внутри кремлевской элиты. Также важными факторами станут нежелание большой части российских солдат воевать.

Об этом сообщает издание "Еспресо".

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Ненависть элит

По словам Бена Ходжеса, на руку Украине в нынешней фазе полномасштабной войны, в частности во время контрнаступления ВСУ, сыграет то, что разные представители кремлевской элиты не хотят найти общий язык.

"Кадыров, Пригожин, Шойгу — все они ненавидят друг друга, и эта ненависть просачивается к генералам, полковникам и другим людям под ними", — подчеркнул американский генерал.

Такая ситуация, по мнению бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе, обернется, в конце концов, отсутствием совмещенности в российской обороне.

Правда и страх на фронте

Также одними из важных факторов, отметил Ходжес, станут:

нежелание большинства российских солдат воевать;

правда о войне, которую увидели российские "военкоры".

И солдаты, и пропагандисты РФ увидели, что украинская армия сильна, подготовлена и имеет реальный потенциал.

Напомним, в феврале Бен Ходжес заявлял, что Украина при определенных условиях может освободить Крым уже до конца лета.