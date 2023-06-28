Генерала РФ Суровікіна заарештували після "бунту" Пригожина, — росЗМІ

Сергій Суровікін. Фото: Олексій Єрешко

Російського генерала Сергія Суровікіна заарештували після невдалого "бунту" очільника ПВК Вагнер Євгена Пригожина. Раніше дані про арешт Суровікіна повідомляли воєнкори РФ.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Що сталося з генералом

Відомо, що ситуація, яка склалася із Суровікіним, не сподобалася господарям Кремля. За іншою версією, російського генерала затримали через "бунт" Пригожина, адже Суровікін мав можливість перейти на сторону ватажка "вагнерівців".

Російські ЗМІ пишуть, що інформація про те, де зараз перебуває генерал РФ, не поширюється "навіть по внутрішніх каналах".

Деякі пропагандисти РФ кажуть, що його відправили до СІЗО "Лефортово". Z-"воєнкор" Романов запевняє, що російський генерал Суровікін перебуває у СІЗО ще від 25 червня.

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"Він себе повів не надто покірно, коли поставили завдання читати текст на камеру і розрулювати, занадто грубіянив керівництву", — повідомило видання The Moscow Times.

Суровікін знав про підготовку "бунту"

Раніше The New York Times повідомляла, що за інформацією спецслужб США, російський генерал знав про підготовку заколоту, який влаштував Пригожин.

У "Центрі Досьє" взагалі зазначили, що Суровікін "ще в 2017 році" був почесним членом ПВК Вагнер.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко визнав, що Володимир Путін проґавив ситуацію із бунтом Євгена Пригожина. Тому ні себе, ні Путіна він героями не вважає.